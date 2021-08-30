Ульяновск, 30 августа, 2021, 06:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируют возвести новое здание отдела полиции в Димитровграде. Соответствующее извещение о проведении электронного открытого конкурса опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Антон Привальский ИА Красная Весна Полиция

Заказчиком является управление МВД по Ульяновской области. Речь идёт о выполнении проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство административного здания межмуниципального отдела полиции МВД России «Димитровградский». Новое здание будет построено в Димитровграде по улице Промышленная, 38.

Работы будут проводиться на земельном участке общей площадью 26 541 кв. метр, общая ориентировочная площадь зданий — 8500 кв. метров. Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания и обследование технического состояния зданий и сооружений, находящихся в зоне воздействия проектируемого объекта, разработать проектную и рабочую документации.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 14 060 000 рублей 40 копеек. Источник финансирования — бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа.

«Предельная стоимость строительства в ценах соответствующих лет 580,8 млн рублей», — отмечается, в частности, в документации.

Согласно документами, победитель конкурса должен будет приступить к работам 12 января 2022 года, а завершить 31 марта 2023 года.