В Димитровграде построят новое здание полиции
Ульяновск, 30 августа, 2021, 06:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируют возвести новое здание отдела полиции в Димитровграде. Соответствующее извещение о проведении электронного открытого конкурса опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является управление МВД по Ульяновской области. Речь идёт о выполнении проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство административного здания межмуниципального отдела полиции МВД России «Димитровградский». Новое здание будет построено в Димитровграде по улице Промышленная, 38.
Работы будут проводиться на земельном участке общей площадью 26 541 кв. метр, общая ориентировочная площадь зданий — 8500 кв. метров. Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания и обследование технического состояния зданий и сооружений, находящихся в зоне воздействия проектируемого объекта, разработать проектную и рабочую документации.
Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 14 060 000 рублей 40 копеек. Источник финансирования — бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа.
«Предельная стоимость строительства в ценах соответствующих лет 580,8 млн рублей», — отмечается, в частности, в документации.
Согласно документами, победитель конкурса должен будет приступить к работам 12 января 2022 года, а завершить 31 марта 2023 года.