Оренбург, 30 августа, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Проводится доследственная проверка по факту происшествия на территории Оренбургского газоперерабатывающего завода в период природного пожара, сообщает СУ СКР по региону.

Oren.sledcom.ru Проверка на территории Оренбургского газзавода

«В рамках проверки следователям предстоит дать процессуальную оценку вопросу соблюдения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и правил обращения экологически опасных веществ», — отметили в ведомстве.

О проверке со своей стороны сообщила и прокуратура Оренбуржья. Под председательством прокурора области Руслана Медведева на территории газзавода прошло совещание. На нем обсуждались вопросы как наличия возможных причин и условий, способствовавших произошедшему, так и выработки комплекса мер с целью устранения последствий и предотвращения негативного воздействия на экологию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 27 августа неподалеку о газзавода произошел пожар. Загорелась сухая трава и лесополоса, впоследствии огонь перекинулся на склад серы. В тушении огня задействовали пожарный поезд и авиацию. В пяти селах Оренбургского района вводили режим ЧС. Пожар ликвидирован вечером 28 августа.