Москва, 30 августа, 2021, 06:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России ликвидировали лесные пожары на площади 503 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

U.S. Forest Service Лесной пожар

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 29 августа 2021 г. в России лесопожарными силами ликвидировано 46 лесных пожаров на площади 503 га. На 00:00 мск 30 августа 2021 г. на территории Российской Федерации действовало 126 лесных пожаров на площади 241 623 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на территории Якутии зафиксировано 25 пожаров на площади 173 301 га, в Иркутской области — 16 пожаров площадью 35 935 га, в Свердловской области — 46 пожаров на площади 7823 га, в Республике Марий Эл — два пожара на площади 4532 га, в Магаданской области — пожар площадью 1979 га, в Башкирии — два пожара общей площадью 1480 га.

В Авиалесоохране отметили, что ряд пожаров существует и в других российских регионах.