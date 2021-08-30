Якутск, 30 августа, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Жителей Якутии, тяжело переболевших коронавирусом, будут реабилитировать в специальном отделении. Стационар на 30 мест для этих целей откроют в Якутской республиканской клинической больнице, пишет ИА Yakutia-daily.

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Сейчас в этом медучреждении лечатся от COVID-19 370 человек, 30 из них — в реанимации.

За сутки в Якутии выявлено 143 новых заболевших коронавирусом (днём ранее — 144), погибли — пять жителей республики. Почти половина заразившихся — жители Якутска (85 человек). Всего с начала пандемии COVID-19 заболел 48 901 якутянин, скончались от вируса — 1048.

Как сообщало ИА REGNUM, амбулаторно и в больницах Якутии проходят лечение от COVID-19 1018 детей. Причиной столь высокой заболеваемости среди несовершеннолетних министр здравоохранения Елена Борисова назвала несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования.