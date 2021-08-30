Москва, 30 августа, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В ряде регионов России ожидаются заморозки и морозы. Об этом заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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«Заморозки определяют наступление осени. В последние два дня лета заморозки будут во многих регионах. На севере Европейской России — это понятно, но еще и на востоке. Заморозки в Мурманской области, в Карелии, в Архангельской области, Вологодской, Кировской, в Коми. Там ночью будет до — 3 градусов. Но более важно, что заморозки до — 2 градусов будут в Пермском крае, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях», — сказал Вильфанд.

По его словам, заморозки также ожидаются в Оренбургской области, Башкирии и Удмуртии, а на юге Тюменской области и в Омской области температура упадет до — 5: «Это уже не заморозки, а легкий морозец».