Чебоксары, 30 августа, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Чебоксарах полицейские установили обстоятельства конфликта в автобусе № 26, где супружеская чета побила водителя маршрутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон старой маршрутки

В ведомстве отмечают, что разбирательства начались после того, как вечером 22 августа в салон автобуса № 26 на остановке «Посёлок Восточный» влетела семейная пара и набросилась с кулаками на водителя. Драчунов разняли пассажиры автобуса.

Мужчину и женщину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что накануне они ехали по маршруту № 26, и «водитель резко затормозил, в результате пассажирка упала». Правоохранители отмечают, что чета решила самостоятельно разобраться с водителем, для чего перешла дорогу и стала ждать, когда маршрутка поедет обратно.

«Но супруги перепутали автобус и набросились уже на другого водителя, не ожидавшего такого поведения от пассажиров», — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трёх жителей Канаша, в том числе несовершеннолетнего, осудили за жестокое избиение битой незнакомого мужчины. Этому предшествовал конфликт в кафе, который перерос в драку. В июне 2021 года по делу был вынесен приговор: один из обвиняемых получил реальный срок, двум другим назначены обязательные работы.

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