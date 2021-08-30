Глава Алтая завершил вакцинацию от COVID-19
Горно-Алтайск, 30 августа, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин привился вторым компонентом препарата «Спутник V». Об этом он написал на своей странице в инстаграм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«В Республике Алтай, по последним данным, вакцинацию прошли 61 073 человека. Многие из тех, кто привился более шести месяцев назад, уже начали проходить ревакцинацию», — отметил он.
Для этих целей в регион поставили 20,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Всего к настоящему времени в республику поступило более 84 тыс. доз вакцины четырёх видов.
Глава региона рассказал также о снижении заболеваемости в последний месяц. По его мнению, это происходит в том числе благодаря увеличению темпов вакцинации.