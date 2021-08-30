Москва, 30 августа, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Минэкомразвития РФ разработали изменения в правила выдачи субсидий кредитным организациям в целях компенсации недополученных такими организациями доходов по кредитам, которые были выданы в 2019—2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства. Советующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Деньги в банках

В рамках предложенного документа ведомство выдвинуло идею о прекращении выдачи субсидий кредитным организациям по соглашениям, «заключенным в 2019—2021 годах на сумму свыше 500 млн рублей с субъектами малого и среднего предпринимательства, относящимися к категории «микропредприятие», осуществляющими деятельность в сфере строительства, а также профессиональную, научную и техническую деятельность».

В рамках указанных предложений также предлагается прекращение выдачи субсидий по кредитным договорам с компаними, сведения о которых были удалены из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019—2020 годах. Помимо этого, некоторые изменения могут коснуться и банков: им предписывается обеспечить заёмщику вариант с отказом от дополнительных услуг в том случае, если банк предложит их в рамках кредита. При этом, если в предыдущие финансовые годы банком было не достигнуто или превышено значение результата предоставления субсидии, спецкомиссия имеет право на сокращение объёма выдачи кредитов и лимита субсидий банку на новый финансовый год.