Владивосток, 30 августа, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В Приморье доставили первую партию вакцины против гриппа «Утрикс квадри» — 50 360 доз. Вакцина подходит людям от 6 месяцев до 60 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе краевого правительства.

Eknews.net Вакцина от гриппа

Бесплатная вакцинация рекомендована лицам, входящим в группу риска. Прививочная кампания начнется в сентябре.

В прошлом году в Приморье преимущественно поступала вакцина «Совигрипп».

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Как сообщало ИА REGNUM, более 1,4 млн жителей Красноярского края, в том числе 376 тыс. детей, планируют привить от гриппа в текущем сезоне.