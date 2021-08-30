Чувашия, 30 августа, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В Чувашии выделены очередные резервные средства на размещение и питание канашцев, которые остались без крова после крупного пожара многоэтажного дома. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Средства выделяются из резервного фонда правительства республики для «ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Их получит ГКЧС Чувашии для последующего перечисления администрации Канаша.

Из резерва направляются 1 244 460 рублей 63 копейки. Из них 877 644 рубля 42 копейки будет потрачено на развёртывание и содержание пунктов временного размещения, 366 816 рублей 21 копейку — на питание для эвакуируемых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 1 апреля 2021 года в многоквартирном доме в Канаше, где сгорела кровля. В результате 170 жильцов остались без света, тепла и воды. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Ранее на ремонт многоэтажки из резервного фонда правительства выделено 10 654,72 тыс. рублей.