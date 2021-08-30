Улан-Удэ, 30 августа, 2021, 06:22 — ИА Регнум. В Бурятии зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике, таким образом, достигло 1775, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В стационарах в настоящее время лечатся 396 пациентов, у 311 из которых заболевание осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находится 51 тяжёлый больной.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 511 коек: занято — 396, свободно — 115 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,5%», — отметили в штабе.

На амбулаторном лечении и под наблюдением врачей на дому находятся ещё более 1,1 тыс. человек.