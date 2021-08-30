Владивосток, 30 августа, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Более 40% взрослого населения Приморья привились от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На 30 августа первую прививку получили 380 948 жителей края — 42% от плана. Завершили вакцинацию — более 334 тыс. человек.

«Вакцина в Приморье в достаточном количестве. Каждые сутки от COVID-19 прививаются около 2 тыс. человек. В Шкотовском, Черниговском, Михайловском районах, Октябрьском, Тернейском муниципальных округах привито более 50% населения», — пояснили специалисты.

Повторная вакцинация через шесть месяцев после завершения первой возможна препаратом «Спутник Лайт».

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Как сообщало ИА REGNUM, главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина заявила, что иммунитет к коронавирусу, конечно, сильнее после того, как человек перенес коронавирусную инфекцию, чем после вакцинации, однако все равно лучше привиться и просто не заболеть.