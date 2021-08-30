Кызылский район, Тыва, 30 августа, 2021, 06:14 — ИА Регнум. В Кызылском районе Тувы 27-летний местный житель предстанет перед судом за убийство отчима. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло рано утром 7 марта 2021 года.

Ryk Neethling Нож

В тот день между распивавшими спиртное в селе Кара-Хаак сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина начал избивать женщину. Сын последней попробовал вмешаться, однако отчим на его требования не отреагировал.

«Тогда обвиняемый, из-за возникших по этому поводу неприязненных отношений к отчиму, ножом нанёс не менее четырёх ударов в область его спины, умышленно причинив телесные повреждения, от которых потерпевшей скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено. Обвиняемому грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Читайте также: Подростки в Туве забили знакомого до смерти молотками