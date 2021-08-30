Чебоксары, 30 августа, 2021, 06:11 — ИА Регнум. В Чувашии местная жительница попалась на уловки мошенников, которые предложили ей «выплаты компенсации после выздоровления от COVID-19». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? — все новости»

В полицию обратилась 51-летняя жительница Алатыря, ставшая жертвой интернет-мошенников. Правоохранителям она сообщила, что получила от знакомой сообщение в социальных сетях о «выплате компенсации» после перенесённого ковида и ввела требуемые реквизиты своей банковской карты.

В ведомстве по итогам проверки выяснили, что страница знакомой, с которой рассылались сообщения, была взломана. А доверчивая жительница Алатыря лишилась 9 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершённому преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии жертвой аферистов стала 60-летняя чебоксарка, которая при попытке «заработать» на интернет-платформе лишилась около 2 млн рублей, которые взяла в кредит.

Подробнее: Чебоксарская пенсионерка «подарила» аферистам 2 млн рублей