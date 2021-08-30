Новосибирск, 30 августа, 2021, 06:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области в последнее время отмечается рост случаев выхода медведей к населённым пунктам. Об этом сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.

Mattyman17 Медведь

«За летний период зафиксировано четыре случая нападения хищников на домашний скот. Инциденты происходили в Колыванском, Северном и Венгеровском районах. 24 августа молодой медведь был замечен в Чулымском районе, — рассказали в министерстве. — Животные, которые по различным причинам перестают опасаться человека и совершают нападения на домашних животных вблизи населённых пунктов, могут представлять угрозу нанесения ущерба здоровью граждан».

По словам министра природных ресурсов и экологии области Андрея Даниленко, выход к населённым пунктам может быть связан с увеличением популяции бурого медведя.

«Молодые особи отбиваются от матерей. А также с ежегодными лесными пожарами в области и в соседних с нами регионах. У медведей очень развито обоняние, они выходят на запахи пасек или несанкционированных свалок и скотомогильников», — уточнил Даниленко.