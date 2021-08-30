Штат Луизиана, США, 30 августа, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Один человек стал жертвой урагана «Ида», обрушившегося на побережье американского штата Луизиана. Об этом 30 августа сказано в заявлении офиса шерифа прихода Асеншен в Twitter.

Ураган

Помощники шерифа в приходе Асеншен около 20:30 29 августа (04:30 мск 30 августа) получили информацию о человеке, которого придавило упавшим деревом. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что пострадавший скончался.

Национальный центр слежения за ураганами (NHC) уточнил, что сила урагана «Ида» ослабла, но стихия ещё несёт угрозу «разрушительного ущерба». В штате Луизиана наблюдаются наводнения, вызванные подъёмом воды в реках. Сильными порывами ветра валит деревья, множество людей остались без света из-за обрыва линий электропередачи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ураган «Ида» заставил повернуть вспять реку Миссисипи.