Улан-Удэ, 30 августа, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Уровень реки Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ вновь начал увеличиваться. По словам мэра города Игоря Шутенкова, 29 августа вода поднялась на 6 см и достигла отметки в 214 см, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация города Улан-Удэ Паводок в Улан-Удэ

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В связи с этим решено возобновить работу оперативного штаба на берегу реки. Тревожности добавляет также сложная ситуация в Кяхтинском районе, где в результате подъёма уровня реки был подтоплен посёлок Наушки.

«Вода оттуда может спуститься в Улан-Удэ. Ведём постоянный мониторинг», — отметил мэр.