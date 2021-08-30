Южно-Сахалинск, 30 августа, 2021, 05:58 — ИА Регнум. На Сахалине по факту пропажи двух женщин возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в региональном СУ СКР.

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Известно, что пропали Екатерина Галанина 1988 года рождения и Елена Егорова 1971 года рождения.

Женщины утром 24 августа ушли в лес в районе горы Вайдай и до сих пор о месте их нахождения ничего не известно.

«Учитывая, что полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств произошедшего возможно лишь в рамках производства предварительного следствия, по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения пропавших женщин, а также, обстоятельств их исчезновения», — пояснили в следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийство».

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на поиски пропавших в Смирныховском районе женщин 30 августа направили вертолёт МЧС.