Ульяновск, 30 августа, 2021, 05:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть снизился суточный прирост случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации ведомства, 29 августа в регионе лабораторно выявлено 282 носителя коронавируса. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 284 случая заражения коронавирусом.

Всего в Ульяновской области сделано 1 131 453 лабораторных исследования на SARS-CoV-2. В настоящее время под наблюдением находятся 14 188 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в пандемию в Ульяновской области официально выявлено 73 757 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 66 715 пациентов, скончались 2282 человека.