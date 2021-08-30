Для борьбы с паводком в Приамурье не хватает людей, техники и денег
Белогорск, Амурская область, 30 августа, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Паводковая ситуация в Амурской области в этом году сложилась хуже, чем в прошлом. На борьбу с наводнением на столь обширной территории не хватает средств, сообщил в своём телеграм-канале мэр Белогорска Станислав Мелюков.
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По его словам, в Белогорске «утонул» ещё один детский сад и нужно выбирать для детей новое место. Глава города намерен лучше подготовить город к паводку в следующем году и собирается усовершенствовать систему водоотведения.
Как сообщало ИА REGNUM, после паводка этим летом непригодными для проживания были признаны 566 жилых строений в Амурской области.