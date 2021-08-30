Белогорск, Амурская область, 30 августа, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Паводковая ситуация в Амурской области в этом году сложилась хуже, чем в прошлом. На борьбу с наводнением на столь обширной территории не хватает средств, сообщил в своём телеграм-канале мэр Белогорска Станислав Мелюков.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

Читайте также: Без автомобильного сообщения остаются два села Приамурья

«Ситуация этого заканчивающегося лета ещё хуже, чем в прошлом году — если в 2020 лишь в нескольких районах, где раньше не было воды, она появилась, то сейчас таких утонувших районов под два десятка. В экстренном порядке прокладываем трубы, качаем воду, отводим её. Не всегда оперативно, не всегда эффективно — нет специальной техники, нет людей, не хватает средств. Но боремся», — отметил Станислав Мелюков.

По его словам, в Белогорске «утонул» ещё один детский сад и нужно выбирать для детей новое место. Глава города намерен лучше подготовить город к паводку в следующем году и собирается усовершенствовать систему водоотведения.

Как сообщало ИА REGNUM, после паводка этим летом непригодными для проживания были признаны 566 жилых строений в Амурской области.