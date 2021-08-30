Улан-Удэ, 30 августа, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада о результатах расследования уголовного дела против полицейского в Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону, ранее его признали виновным в нападении на человека, подозреваемого в краже квадроцикла, и осудили на три года.

Sledcom.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин

В Москве на дело обратили внимание после распространения в соцсетях обращения брата осужденного, который считает, что его родственник был невиновен. Как отмечается, дело было расследовано отделом по расследованию особо важных дел управления.

«По результатам расследования оно было направлено в суд и на основании собранных доказательств вынесен приговор, который судом апелляционной инстанции оставлен без изменений и вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.

Тем не менее в связи с публичными обращениями в адрес СК, Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального подразделения ведомства Вячеславу Сухорукову доложить о расследованном уголовном деле.