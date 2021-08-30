Новосибирск, 30 августа, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Новосибирске строители завершили седьмую стадию надвижки пролётного строения нового моста над руслом реки Обь. Мостовой переход увеличился на 24 погонных метра, вес смонтированных металлоконструкций составил 540 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Группы «ВИС».

Sibkray.ru Четвертый мост через Обь

В компании уточнили, что всего с марта 2021 года надвинуто 285 погонных метров и собрано 4715 тонн металлоконструкций, включая аванбек.

«Восьмая стадия надвижки, к которой уже приступили строители производственной фирмы «ВИС», увеличит длину смонтированного пролётного строения ещё на 24 метра, вес смонтированного металла на этой стадии составит 303 тонны. Работы ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением всех контрольных точек графика строительства», — подчеркнули в компании.

Отметим, что общая длина пролётного строения над рекой четвёртого моста составит 776 метров при массе свыше 10 400 тонн. Общая протяжённость новой скоростной автодороги превысит 5 километров.

Рабочее движение по новому мосту планируют открыть в декабре 2022 года, полностью завершить строительство — до конца 2023 года.