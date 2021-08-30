Эр-Рияд, 30 августа, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Сразу три заминированных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных хуситами, были перехвачены и уничтожены расчётами ПВО Саудовской Аравии. Об этом 30 августа сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на заявление аравийской коалиции, возглавляемой Эр-Риядом.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Уточняется, что мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нацелили нашпигованные взрывчаткой беспилотники на населенный пункт Хамис-Мушаит, который находится примерно в ста километрах от границы Йемена.

Информация о причинённом материальном ущербе, либо о возможных пострадавших на земле не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Ирана Ибрагим Раиси приветствовал борьбу народа Йемена противвнешней агрессии.