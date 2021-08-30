Село Владимировка, Амурская область, 30 августа, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Территория Амурской области освобождается от воды. Подтопленными остаются 10 домов и 307 приусадебных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе правительства региона.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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Из-за подтопления невозможно проехать на автомобиле в сёла Александровка Зейского района и Высокое Михайловского района. Водой залиты девять участков автодорог. За сутки вода ушла из трёх жилых строений и с 307 придомовых территорий. Подтопления сохраняются в сёлах Владимировка и Междугранка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье специалисты обследовали 1223 дома, в которые вода заходила и в первую, и во вторую волну паводка. Непригодными для проживания признаны 566 жилых строений.