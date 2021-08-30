Владивосток, 30 августа, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Во Владивостоке 30 августа начался ремонт дороги к бухте Лазурной (известной как Шамора). Предполагается, что по этой трассе в бухту Емар, во Всероссийский детский лагерь «Океан» 1 сентября поедет президент РФ Владимир Путин.

Government-nnov.ru Ремонт дороги

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«Автомобилистов просят быть внимательными и острожными при передвижении на данном участке, а также с пониманием отнестись к возможным временным затруднениям движения», — пояснили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Ремонт дороги от Океанской до бухты Лазурной будет не капитальным, планируется работы провести за два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в дни проведения Восточного экономического форума, с 30 августа по 6 сентября, во Владивостоке будет действовать ряд органичней, в частности, режим «технологической тишины». В этот период в городе будут приостановлены все земляные работы.