Кяхтинский район, Бурятия, 30 августа, 2021, 05:37 — ИА Регнум. В посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии введён режим ЧС из-за наводнения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по состоянию на 29 августа были подтоплены 70 придомовых территорий, в 50 домах вода поднялась выше уровня пола.

Правительство Бурятии Наводнение в посёлке Наушки, Бурятия

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Местных жителей эвакуируют спасатели. По словам главы региона Алексея Цыденова, пострадавшим выдадут компенсацию, в том числе по пропавшим посадкам в огородах и унесённых водой дровам.

«Помощь будет оказана в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи везде, где вышла вода. Если вода поднялась выше уровня пола, в зависимости от причиненного ущерба пострадавшие получат до 100 тысяч рублей на каждого человека», — отметили в правительстве.

Кроме того, власти республики распорядились направить в посёлок тепловые пушки, которыми будут сушить подтопленные дома до наступления холодов.

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