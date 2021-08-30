Якутск, 30 августа, 2021, 05:29 — ИА Регнум. Леса Якутии горят в 35 местах, ведётся борьбы с огнём восьми пожаров. За сутки обнаружено четыре новых возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в оперативном штабе республики.

Лесной пожар

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Ещё четыре пожара потушили и четыре — локализовали. Борьбу с огнём ведут 380 человек, 369 единиц техники и два воздушных судна. Тушат леса в Вилюйском, Сунтарском, Усть-Майском и Чурапчинском районах Якутии. Угрозы населённым пунктам нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа огонь лесного пожара перекинулся на село Бясь-Кюель, сгорели 39 жилых домов.