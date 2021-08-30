Новосибирск, 30 августа, 2021, 05:25 — ИА Регнум. В Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего из окна своей квартиры. Об этом сообщило региональное управление МВД России.

Scott.af.mil Стрельба из ружья

Напомним, что накануне вечером, 29 августа, в полицию Новосибирска поступило сообщение о стрельбе из окна жилого дома по ул. Лебедевского. Дворовая территория была оцеплена; квартира, из которой стреляли, установлена.

«Стрелявший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, добровольно открыл дверь и сдался полицейским, — уточнили в ведомстве. — В результате происшествия пострадало пять человек, мужчина и женщина доставлены в больницу, ещё трое человек получили незначительные травмы».

Подозреваемый доставлен в отдел полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.