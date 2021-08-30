Горно-Алтайск, 30 августа, 2021, 05:22 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтвердили четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Так, в июле скончались двое жителей Горно-Алтайска 83 и 65 лет, 54-летний житель Кош-Агачского района и 56-летний житель Чемальского района. По заключению патологоанатомов, в трёх случаях пациенты умерли из-за COVID-19 и тяжёлой двусторонней пневмонии. Четвёртый умер из-за осложнений на фоне заражения коронавирусом.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 348 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 301 — от COVID-19, 47 — от иных причин», — отметили в оперштабе.