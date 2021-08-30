Новосибирец незаконно вырубил лес на 65 млн рублей
Сузунский район, Новосибирская область, 30 августа, 2021, 05:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконных рубок лесных насаждений на территории Сузунского лесничества (ч.3 ст.260 УК РФ). Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.
Предварительно установлено, что с июля 2018 года по май 2019 года 68-летний житель рабочего посёлка Сузун, предоставляя в лесничество подложные документы от имени граждан, имеющих право на получение древесины для собственных нужд, заключил фиктивные договоры купли-продажи леса, на основании которых произвёл незаконную рубку лесных насаждений.
«Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — уточнили в ведомстве. — Всего в ходе следствия установлено и задокументировано 12 эпизодов преступной деятельности с причинением ущерба в размере свыше 65 миллионов рублей».
Мужчине предъявлено обвинение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.