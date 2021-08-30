Петропавловск-Камчатский, , 05:09 — REGNUM На Камчатке с 29 августа на судах началось досрочное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Выборы Samgtu.ru

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На судах, которые в единый день голосования, 19 сентября, будут находиться в плавании, смогут проголосовать 6674 избирателя. Всего организовано 116 избирательных участка.

«Технологически процесс голосования отработан — на каждом участке будет подготовлен специальный стационарный ящик для голосования. Данные о результатах с этих участков будут переданы в краевую Избирательную комиссию по электронному виду связи — через Интернет», — уточнили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящих выборах в сентябре значительно снизилось число отказов в регистрации — это касается выборов депутатов не только в Государственную думу РФ, но и выборов в законодательные органы власти в 39 регионах. Об этом заявили эксперты в рамках обсуждения доклада Фонда исследования проблем демократии по итогам этапа выдвижения на выборах в 2021 году.