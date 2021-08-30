Анадырь, 30 августа, 2021, 05:14 — ИА Регнум. В Анадыре на Чукотке утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей складом многопрофильного колледжа по факту хищения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе прокуратуры округа.

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По версии следствия, 42-летняя завскладом с мая 2019 по июнь 2020 года похищала вверенные ей продукты питания, которые предназначались в столовую колледжа.

Установлен ущерб в крупном размере на сумму более 350 тыс. рублей.

Обвиняемая возместила ущерб в полном объёме.

Уголовное дело направлено в Анадырский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии бывший заместитель начальника автохозяйства Центра хозяйственного и сервисного обеспечения регионального управления МВД России предстал перед судом за хищение запчастей к автомобилям.