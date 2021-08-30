Николай Валуев приехал в сгоревшее село Якутии
Якутск, 30 августа, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Николай Валуев («Единая Россия») привёз в Якутию волонтёров. Они будут помогать готовить село Бясь-Кюель, на которое перекинулся огонь лесных пожаров, к строительству новых домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в оперативном штабе Якутии.
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Вместе с ним в Якутию приехали 75 добровольцев из 16 регионов России. Команда собрана так, что волонтёры могут выполнять тяжёлую работу, в том числе разбирать завалы на месте пожаров в Бясь-Кюеле.
Как сообщало ИА REGNUM, на село Бясь-Кюель Горного района Якутии 7 августа перекинулся огонь лесного пожара. Сгорели 39 домов. Людям обещают быстро построить новое жильё на государственные деньги.