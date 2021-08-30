Лима, 30 августа, 2021, 05:03 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек погибли, ещё девять числятся пропавшими без вести в результате столкновения судов на реке Уальяга в Перу. Об этом 30 августа сообщает ВМС страны в Twitter.

После кораблекрушения. Иван Айвазовский

Столкновение пассажирских судов произошло рано утром, всего на них находилось около 80 человек. Подоспевшие на помощь сотрудники береговой охраны спасли из воды 60 человек. Погибли 11 человек, ещё девять человек пропали без вести. В настоящее время на реке Уальяга продолжается поисково-спасательная операция.

Предварительной причиной столкновения судов названа плохая видимость из-за густого тумана.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на пассажирском судне в Индонезии.