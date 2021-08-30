Петропавловск-Камчатский, 30 августа, 2021, 04:59 — ИА Регнум. В правительстве Камчатки 30 августа назвали предположительного виновника в утечке нефтепродуктов в акватории Авачинской бухты в районе Сероглазки.

Наталия Судец ИА REGNUM Авачинская бухта, Петропавловск-Камчатский

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«Предположительно это Министерство обороны», — цитирует заместителя председателя краевого правительства Романа Василевского ИА «Камчатка-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в акватории Авачинской бухты, которая является второй по величине в мире, произошла утечка нефтепродуктов. На месте ЧП выставлены боновые заграждения.