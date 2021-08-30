Новосибирск, 30 августа, 2021, 04:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области подвели первые итоги VIII международного форума «Технопром-2021», главная тема которого — «Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы».

Правительство Новосибирской области «Технопром»

Напомним, «Технопром» проходил в Новосибирске с 25 — по 27 августа на площадке выставочного центра «Экспоцентр».

"1700 участников прошли непосредственно через площадку «Экспоцентра», более 40 тысяч онлайн-просмотров. Все спикеры, модераторы, которые регистрировались и заявлялись — их в сумме было более 700 человек — все отработали замечательно, спасибо нашим организаторам, партнёрам, участникам, — отметил, подводя первые итоги форума, губернатор Андрей Травников. — Что касается субъективных ощущений — «Технопром-2021» прошёл на высоком организационном уровне, с очень большим интересом со стороны гостей и участников».

Он подчеркнул, что на следующий год «Технопром» будут готовить «ещё более масштабным».

Отметим, VIII международный форум технологического развития «Технопром-2021» является одной из крупнейших российских деловых площадок. В 2021 году мероприятия форума прошли в гибридном формате — на онлайн-площадках и традиционной площадке в «Новосибирск-Экспоцентре». Участие приняли представители 20 стран, в том числе из Китая, Франции, Казахстана, Германии, Южной Кореи, Белоруссии, Узбекистана.

Мероприятия были сгруппированы в семь тематических треков по самым актуальным направлениям научно-технологического развития: «Зелёные технологии для индустрии и качества жизни», «Прорывные технологии и «мегасайенс», «Цифровые технологии», «Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива», «Венчурные инвестиции и трансфер технологий», «Кооперация науки и индустрии. Научные и научно-образовательные центры мирового уровня», «Образовательный трек».