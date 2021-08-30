Хабаровск, 30 августа, 2021, 05:01 — ИА Регнум. В Хабаровском крае оборудованы 100 спортивных площадок для сдачи норм ГТО в 19 краевых коррекционных и 81 муниципальной школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 30 августа.

Tularegion.ru Фестиваль ГТО

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Из федерального бюджета в 2021 году край на укрепление материально-технического оснащения школ получил дополнительно 2 млрд рублей. Из них 150 млн — на оснащение спортивных площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония открытия универсальной площадки ГТО состоялась 19 августа в селе Волковском Тарусского района Калужской области.