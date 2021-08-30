Пекин, 30 августа, 2021, 04:52 — ИА Регнум. По данным Министерства образования КНР, число учащихся на всех уровнях образования в Китае, в том числе в университетах, достигло 289 млн в 2020 году, что на 6,74 млн больше, чем в предыдущем году, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Китайские студенты

В 2020 году в стране насчитывалось в общей сложности 537 100 школ и учебных заведений, что на 1,33% больше, чем в предыдущем году, согласно статистике, опубликованной Министерством образования КНР.

К концу 2020 года в Китае насчитывалось около 17,93 млн учителей, работающих полный рабочий день, что на 3,52% больше, чем в прошлом году, добавили в министерстве.