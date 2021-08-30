Пекин, 30 августа, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Китай отменил все свои районы с высоким риском для COVID-19, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Marco Verch Вакцина от коронавируса. Китай

Последняя зона повышенного риска, община в приграничном городе Жуйли в провинции Юньнань на юго-западе Китая, была понижена в статусе до зоны среднего риска по COVID-19. Последний всплеск эпидемии в городе начался в начале июля, и с тех пор было зарегистрировано в общей сложности 114 случаев передачи инфекции на местном уровне.

На сегодняшний день 93 пациента вылечены и выписаны из больницы, а 21 все еще находится на лечении, по данным городского штаба по профилактике и борьбе с COVID-19.