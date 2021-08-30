Исламская Республика Афганистан, , 04:46 — REGNUM Расследование ситуации вокруг авиаудара США с использованием БПЛА начали американские военнослужащие в Кабуле. Об этом 30 августа сказано в заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.

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Урбан сообщает, что ВС США осведомлены об информации о гибели среди мирного населения после авиаудара США по Кабулу. Тем не менее, США оценивают результаты этого удара как предотвращение неминуемой угрозы со стороны одной из ячеек террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении аэропорта в Кабуле.

«Мы знаем, что были значительные и мощные вторичные взрывы из-за уничтожения машины, это говорит о том, что в ней были значительные объемы взрывчатки, что могло привести к дополнительным жертвам», — отмечает в заявлении Урбан.

Командование ВС США уверяет, что было бы «глубоко опечалено» любыми потенциальными случаями гибели невинных мирных граждан. Урбан добавил, что было начато расследование, так как в настоящее время неясно, что могло произойти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате авиаудара ВС США по Кабулу погибли девять человек, из них шестеро детей, самым младшим из них было по два года.