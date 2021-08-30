Петропавловск-Камчатский, 30 августа, 2021, 04:45 — ИА Регнум. В акватории Авачинской бухты, которая является второй по величине в мире, произошла утечка нефтепродуктов. Как рассказал на еженедельном оперативном совещании в понедельник, 30 августа, заместитель председателя правительства края Роман Василевский, на месте ЧП выставлены боновые заграждения, пишет ИА «Камчатка-информ».

Наталия Судец ИА REGNUM Авачинская бухта, Петропавловск-Камчатский

Утечка нефтепродуктов обнаружена в районе Сероглазки. Выяснили, что произошла авария на трубе под дорогой. Виновника экологического бедствия точно установить пока не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Архангельска проводит проверку по факту нефтеразлива в Северной Двине.