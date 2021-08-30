Пекин, 30 августа, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Ведущий китайский производитель контейнеров China International Marine Containers (Group) Ltd. (CIMC) зарегистрировал рекордные показатели за первое полугодие на фоне растущего мирового спроса на транспортные контейнеры, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Agcs.allianz.com Контейнеры

Выручка компании достигла 73,2 млрд юаней (около $11,3 млрд) в первом полугодии, увеличившись на 85,6% в годовом исчислении, в то время как ее чистая прибыль составила 4,3 млрд юаней.

Контейнерный бизнес компании за этот период получил выручку в размере 27,5 млрд юаней, увеличившись на 224,9% в годовом исчислении, в то время как ее чистая прибыль достигла 4,39 млрд юаней, что примерно в 18 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это лучшая производительность компании за первое полугодие с момента начала производства в 1982 году, говорится в отчете.

CIMC объяснил свой устойчивый рост в первом полугодии оживлением мировой торговли сырьевыми товарами и растущим спросом на транспортные контейнеры в период с января по июнь.

Штаб-квартира CIMC находится в Шэньчжэне, технологическом центре провинции Гуандун в Южном Китае.