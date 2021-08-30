Пекин, 30 августа, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Госсовет КНР опубликовал план по увеличению занятости в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Продуктовый рынок в Китае

С главной целью достижения более полной занятости и создания более качественных рабочих мест, необходимо приложить усилия для реализации политики «Занятость прежде всего», совершенствования политической системы, укрепления услуг по обучению и принятия решительных мер в целях содействия общему процветанию для всех, говорится в плане.

Согласно плану, к 2025 году ситуация с занятостью в стране будет в целом стабильной, качество занятости будет неуклонно улучшаться, структурные проблемы будут эффективно решаться, будет создано больше рабочих мест за счет поощрения бизнес-стартапов, а способность справляться с рисками значительно возрастет.

В плане выдвигаются ключевые задачи, в том числе постоянное расширение возможностей трудоустройства, содействие развитию рыночной системы людских ресурсов, совершенствование системы государственной службы занятости, увеличение доходов населения и лучшая защита их прав и интересов.