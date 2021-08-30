Хабаровск, 30 августа, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Хабаровский край на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет получит 127,3 млн рублей из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

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Всего же на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено около 5,5 млрд рублей. Из них 4,5 млрд рублей — федеральные средства.

Выделение дополнительных средств связано с изменением условий назначения меры поддержки. Напомним, с этого года установлены новые размеры ежемесячной выплаты. Теперь она назначается в зависимости от обеспеченности семьи и составляет 50, 75 или 100 процентов установленного прожиточного минимума для детей на дату обращения за выплатой.

Выплаты назначены 21 350 семьям, в которых воспитывается 26 771 ребёнок. При этом на 20 945 детей пособие выплачивается в стопроцентном размере — 17 114 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из более 21,5 миллиардов рублей, которые Правительство Российской Федерации дополнительно выделило регионам на ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет, Иркутская область получит 483 миллиона рублей.