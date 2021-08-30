Пекин, 30 августа, 2021, 04:35 — ИА Регнум. Усилия Китая по пресечению вмешательства в работу прокуратуры принесли замечательные результаты во втором квартале 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Верховной народной прокуратуры КНР, в целях обеспечения судебной справедливости она потребовала, чтобы органы прокуратуры по всей стране вели учет любых запросов, с помощью которых кто-либо запрашивает информацию о судебных делах или пытается повлиять или вмешаться.

По данным прокуратуры, количество таких запросов неуклонно снижалось ежемесячно во втором квартале, с 26 820 в апреле до 14 492 в июне. Только 3,3% из 59 787 задокументированных запросов во втором квартале были связаны с попытками вмешательства в работу прокуратуры, что противоречит правилам, говорится в сообщении ведомства.

Органы прокуратуры страны будут продолжать обеспечивать соблюдение правил регистрации таких случаев и блокировать попытки вмешательства в прокурорскую работу.