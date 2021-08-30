Пекин, 30 августа, 2021, 04:32 — ИА Регнум. В 2020 году в Китае насчитывалось более 290 000 детских садов, сообщает агентство Синьхуа.

H. Grobe Китайские дети. Фото 1982 года

По данным Министерства образования КНР, среди них более 80% приходилось на государственные детские сады, которые обеспечивают качественное дошкольное образование и заботу о детях.

Статистика также показывает, что в 2020 году было зарегистрировано более 10 000 новых детских садов, что на 3,75% больше, чем годом ранее.