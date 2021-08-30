Пекин, 30 августа, 2021, 04:30 — ИА Регнум. Один из первых акционерных коммерческих банков на материковой части Китая Industrial Bank Co., Ltd., показал рост чистой прибыли на 23,08% в годовом исчислении в первой половине 2021 года, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Корзун Андрей (Kor!An) Банковский сейф

Его чистая прибыль, причитающаяся акционерам, составила 40,11 млрд юаней (около $6,18 млрд) в отчетном периоде, говорится в заявлении банка. Общая операционная выручка достигла почти 109 млрд юаней за первые шесть месяцев, увеличившись на 8,94% в годовом исчислении, говорится в сообщении банка.

К концу июня совокупные активы банка превысили 8 трлн юаней, что на 2,73% больше, чем в начале этого года, в то время как коэффициент неработающих кредитов составил 1,15%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем шесть месяцев назад.