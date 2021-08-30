Посёлок городского типа Депутатский, Якутия, 30 августа, 2021, 04:32 — ИА Регнум. В Усть-Янском районе Якутии прошёл снегопад. Видео, в котором местный житель ведёт машину по заснеженной дороге, опубликовало 30 августа ЯСИА.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

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В лобовое стекло машины летит мокрый снег. Мужчина, комментируя происходящее, говорит, что первый снегопад в Усть-Янском районе Якутии случился уже в августе. Снимая видео, якутянин хотел предупредить земляков о том, что дорога скользкая.

Тем временем в Якутии продолжают тушить лесные пожары. За сутки обнаружено четыре новых возгорания, столько же ликвидированных и локализованных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии всё лето горят леса. Огонь угрожал населённым пунктам республики, а в одном селе сгорели 39 жилых домов.