Пекин, 30 августа, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Совокупный оборот основного внебиржевого фондового рынка Китая в этом году достиг 93 млрд юаней (около $14,4 млрд), сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Rafael Matsunaga Биржа

Национальная биржа акций и котировок (NEEQ), также известная как «новый третий совет директоров», зарегистрировала оборот в размере 4,2 млрд юаней за неделю транзакций с 23 по 27 августа. По состоянию на 28 августа в совете директоров насчитывается 7311 компаний.

Запущенный в 2013 году, совет стремится предложить малым и средним предприятиям новый канал финансирования с низкими затратами и простыми процедурами листинга.