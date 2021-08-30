Владивосток, 30 августа, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Во Владивостоке в рамках введения нового федерального государственного образовательного стандарта с 1 сентября откроются профильные 10-е классы в 71-й школе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Улицы Владивостока

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Профиль может быть универсальным либо одним из четырех: естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим. Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения предметов.

«Стандарт среднего общего образования дает возможность выбора трех-четырех предметов для изучения на углубленном уровне. Универсальный профиль нужен старшеклассникам, которые не определились с выбором обычного профиля или выбор которых не вписывается в рамки обычных профилей», — пояснила и. о. руководителя управления по работе с муниципальными учреждениями образования Наталья Птахова.

Для определения потребностей школьников в конце прошлого учебного года провели анкетирование родителей и учеников. Именно по его результатам в школах Владивостока определены направления работы. Отмечается, что в одной школе будут реализовывать несколько профилей для удобства детей и родителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке все школы и детские сады готовы к новому учебному году — за парты сядут 1 сентября 60 тыс. учеников, из них 7 тыс. — первоклассников. В детские сады пойдут более 26 тыс. ребят.